Napoli, Elmas vince e convince: Rrahmani titolare con il Kosovo

Stavolta non ci mette la firma, ma la Macedonia di Eljif Elmas continua a convincere dopo la larga vittoria per 4-0 contro il Kazakistan. Il centrocampista del Napoli è stato lanciato titolare dal ct Angelovski nell'ultima amichevole pre Europeo e ha giocato nel 3-5-2 macedone per i primi 73 minuti, prima della sostituzione nel finale di gara.

Il centrocampista macedone del Napoli ha dato come sempre una mano alla sua nazionale: sua, infatti, la giocata da funambolo che porta al rigore poi trasformato da Alioski, con il gol che apre il match.

Novanta minuti in campo per l'altro napoletano di serata Amir Rrahmani, il difensore azzurro è protagonista nella vittoria per 2-1 del Kosovo su Malta.