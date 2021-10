Elmas lancia la sua Macedonia: «Con la Germania ce la giochiamo»

«Dobbiamo vincere per restare in corsa per il Mondiale. Spero che torneremo con tre punti dal prossimo match di domani». Così parla Eljif Elmas dal ritiro della nazionale macedone, il centrocampista del Napoli sarà impegnato domani contro il Liechtenstein.

«Dobbiamo giocare il nostro gioco, fare in campo quello che ci chiederà l'allenatore. Cercheremo di migliorare la fase di realizzazione, ma anche qualche altro dettaglio nel gioco» ha coninuato Elmas ai microfoni ufficiali della federazione. «Il Liechtenstein gioca un calcio difensivo, sono compatti e sarà una partita difficile, poi con la Germania sarà ancora più dura, ma sta a noi fare quello che sappiamo, ce la giochiamo e spero che da entrambe le partite otterremo il massimo possibile».