Elmas, Napoli non fermarti: «Aspetto Guler in azzurro»

«A Napoli ci siamo divertiti molto fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo anche in Champions League». Eljif Elmas protagonista azzurro, il macedone parla dal ritiro di Antalya e traccia la strada dei suoi: «Sta andando alla grande, ma dobbiamo guardare avanti e non fermarci. Vogliamo continuare il nostro cammino anche in Champions League. Abbiamo grandi obiettivi. Sono venuto spesso ad Antalya in passato, ci venivo con la mia famiglia, è fantastica e ci stiamo allenando bene».

Il centrocampista del Napoli parla anche di mercato. «Mi piace molto Arda Guler» dice Elmas riguardo al nuovo talento del calcio turco accostato anche al club di De Laurentiis. «Ho tanti amici al Fenerbahce e me ne parlano benissimo. Per stile di gioco, lo paragonerei a Mesut Ozil. Spero di vederlo in grandi club come Real Madrid o Barcellona, ma mi piacerebbe giocare con lui nel Napoli».