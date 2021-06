Elmas, il retroscena dell’agente: «Tra City e Juve scelse Ancelotti»

Tante chiacchiere sul futuro di Eljif Elmas, il centrocampista macedone arrivato a Napoli nel 2019 che potrebbe continuare lontano dall’azzurro. Elmas giocherà da protagonista ai prossimi Europei con la maglia della Macedonia, ma nel frattempo il suo agente Nikola Gjosevski ha raccontato un retroscena sull’arrivo in Italia due estati fa.

«Nel 2019 c’erano Manchester City, Juventus, Inter e Tottenham su di lui, con l’Inter sembrava già tutto fatto ma poi arrivò Conte e non si concluse l’acquisto» ha svelato al portale macedone Ekipa l’agente. «A quel punto Elmas aveva deciso di restare al Fenerbahce, ma poi è arrivata la telefonata di Ancelotti e Eljif cambiò idea accettando il Napoli per lui. Adesso crede fortemente in questa nazionale, non vede l’ora di essere in campo».