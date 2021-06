Elmas dall'Europeo al Napoli: ora vuole conquistare Spalletti

L'Europeo oramai già finito per la Macedonia è già un lontano ricordo per Eljif Elmas. Dopo l'ultima gara contro l'Olanda ha ufficialmente raccolto il testimone da Pandev, sarà lui il nuovo leader della nazionale. Ma c'è tempo per pensare alla sua Macedonia, perché dopo le vacanze la testa sarà dirottata tutta sul Napoli.

Con il cambio in panchina, l'addio di Gattuso e l'arrivo di Spalletti per Elmas inizia una nuova era. Non è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati