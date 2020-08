LEGGI

Uno dei primi rinnovi confermati dagli azzurri é quello di, il centrocampista macedone arrivato lo scorso anno a Napoli e già rinnovato ora dal club con un contratto adeguato e prolungato fino al 2025.«Elmas é molto contento di questo prolungamento, come tutta la sua famiglia del resto. Non vede l'ora di proseguire questa avventura in azzurro» ha detto il suo agente George Gardi a Radio Kiss Kiss. «Speriamo che la prossima stagione conpossa essere importante per lui e per il club. Il giudizio per il primo anno in Italia è positivo, ha imparato tanto».