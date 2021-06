Elmas primo «europeo» in ritiro: il macedone sarà a luglio a Dimaro

Eliminazione scottante per la Macedonia di Eljif Elmas, il centrocampista del Napoli che non è riuscito a lasciare il segno con la sua nazionale agli Europei in corso. La manifestazione internazionale si è ufficialmente conclusa per l'azzurro, che da domani sarà quindi libero da impegni ufficiali per le prossime settimane e potrà riprogrammare la sua estate pensando al club.

L'appuntamento per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti è fissato per la seconda settimana di luglio, poco prima di ripartire alla volta del Trentino e del ritiro di Dimaro. Ritiro in cui Elmas ci sarà, dopo le due settimane di stop assoluto che si godrà prima del rientro. Ancora tanti i dubbi sul gruppo che Spalletti avrà a disposizione in Val di Sole: molto si capirà dalle ultime partite di qualificazione nei gironi dell'europeo che si giocheranno nelle prossime ore.