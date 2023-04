Elmas, non sbaglieremo: «Se giochiamo dopo l'Inter sarà scudetto»

«È una cosa incredibile perché non succede tutti gli anni, ne parliamo tra di noi perché anche noi a volte non riusciamo a credere a ciò che stiamo facendo».

Eljif Elmas come tutti i napoletani, solo in attesa di una vittoria: «Veniamo da paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, Nigeria e Camerun. Io da piccolo non ho mai pensato che avrei vinto uno Scudetto, quindi per noi è un'emozione che resterà per sempre. Non si sa mai quando potremo vincere un altro Scudetto, quindi dovremo goderci al massimo questo. Non lo so come festeggeremo. Io aspetto soltanto questo momento e poi vediamo. Sicuramente darò due o tre schiaffi a Chucky Lozano e Mathias Olivera. Loro sono molto simpatici» scherza il macedone.

«Non è facile prepararsi per la prossima perché la Salernitana sicuramente non vorrà farci festeggiare lo Scudetto. Salerno è qui, a mezzora da Napoli, per cui sarà difficile» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Però dobbiamo fare il nostro e non pensare che se vinciamo saremo campioni d'Italia. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita, che sia col bel gioco o senza il bel gioco, l'importante è che si vinca. E se giochiamo dopo una vittoria dell'Inter, non sbaglieremo la partita».