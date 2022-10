Elmas, polemica contro Spalletti? «La panchina è il mio primo amore»

Forse non sta vivendo l'avvio di stagione che si aspettava, Elijf Elmas, centrocampista del Napoli che fin qui ha collezionato anche un gol nelle 12 presenze collezionate. Su Instagram, però, il macedone fa trasparire un po' di insoddisfazione: «Il mio primo amore (la panchina)», dice in maniera ironica, postando una foto dell'ultimo match azzurro contro l'Ajax in Champions League. Quest'anno Elijf è partito titolare solo due volte, entrambe in campionato, e anche domani contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina.