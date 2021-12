Elmas premiato anche dall'Uefa: è il calciatore della settimana in EL

Due gol decisivi per trascinare il suo Napoli alla fase finale dell'Europa League. Eljif Elmas premiato anche dall'Uefa come giocatore della settimana, votato dai tifosi tramite i canali ufficiali della competizione. Il macedone è inoltre il miglior marcatore azzurro nel torneo con 4 gol realizzati fin qui nelle sei partite giocate. Meglio di lui hanno fatto solo Galeno ed Ekambi (6 reti) oltre a Daka (5) ormai eliminato col Leicester.

