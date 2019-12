LEGGI ANCHE

È arrivato la scorsa estate in Italia ma il suo ambientamento in azzurro non è stato facile. Eljif Elmas non ha mai trovato troppo spazio, lasciando intravedere ottime cose ma anche con qualche passaggio a vuoto quando ha avuto l'occasione di dimostrare il suo valore in campo. Con il cambio di guida in panchina, le sue chances non sembrano poter aumentare e ilcerca anche un altro centrocampista in questa sessione invernale.Così sulle tracce del talentuoso macedone si è messo il: il club turco, secondo quanto riportato da Spor Arena, guarda acon molto interesse e vorrebbe riportarlo in Turchia (dove il Napoli l'aveva prelevato in estate, dal Fenerbahce) già questo inverno. Ci sarebbero anche già stati i primi contatti tra l'entourage del calciatore e il Besiktas, ma per ora i turchi non hanno avanzato alcuna proposta formale, pur avendo il nome di Elmas in cima alla lista del mercato.