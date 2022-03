Elmas sa come fermare l'Italia: «Conosco Insigne e il loro gioco»

Eljif Elmas e Lorenzo Insigne, azzurri contro anche se uno sarà costretto a guardare solo dalla tribuna la sfida tra Italia e Macedonia, che domani sera a Palermo consegnerà a una delle due nazionali il pass per la finale dei Playoff che porteranno dritti al Mondiale del Qatar del prossimo dicembre. «La squalifica mi pesa, però potrò dare una mano alla mia nazionale allo stesso modo. Conosco bene l’Italia, le loro tattiche e soprattutto i loro calciatori» ha detto Elmas, centrocampista del Napoli che dovrà scontare un turno di squalifica.

«Conosco quasi tutti i loro calciatori, alcuni giocano con me al Napoli come Insigne. Mi dispiace non poter andare in campo, ma posso sicuramente aiutare i miei compagni di squadra in qualche modo» ha aggiunto ai microfoni Uefa Elmas. «Sarà una sfida complicata, dovremo provare a essere al più alto livello possibile quando scenderemo in campo. Non possiamo mollare neanche un millimetro se vogliamo superare l’Italia. L’avversario è duro, ma è solo una partita, non è importante contro chi giochiamo, avranno undici calciatori in campo esattamente come noi. Qualificarci al Mondiale sarebbe la cosa più bella mai capitata alla Macedonia del calcio».