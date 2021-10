Elmas, a Salerno gara insidiosa: «Vi svelo il mio ruolo preferito»

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione anche Eljif Elmas, centrocampista del Napoli che funge da titolare aggiunto. «Stiamo facendo un buon lavoro con Spalletti, siamo contenti e vogliamo andare avanti. Rispetto lo scorso anno sono cambiate tante cose, in campo siamo più squadra adesso e tutti pensiamo allo stesso modo» ha detto il macedone.

«Il mio ruolo preferito è giocare da dieci esterno, ma posso giocare in ogni posizione, non è un problema» ha spiegato l'azzurro a Radio Kiss Kiss. «È ancora presto per parlare di scudetto, ci sono squadre come Milan e Inter che sono forti, noi pensiamo solo a vincere le partite. Andremo a Salerno domani per vincere, sono importanti i tre punti e dovremo portarceli a casa. Ma è una gara con dei rischi. Fare gol? Per me non è importante segnare ma che il Napoli vada bene».