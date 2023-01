Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. E alla viglia di Sampdoria-Napoli gli occhi di Luciano Spalletti brillavano ogni qual volta si parlava di Elmas. Non erano solo parole di stima, ma qualcosa di più profondo, un messaggio chiarissimo su quelle che erano le reali condizioni fisiche e mentali del suo giocatorie. L'allenatore del Napoli non riusciva a nascondere un evidente trasporto per il macedone che nello spezzone concessogli a San Siro contro l'Inter lo aveva piacevolmente impressionato. A Spalletti erano piaciuti i movimenti, l'atteggiamento e lo spirito combattente del suo numero 7 che si era presentato alla Scala del calcio con la sfrontatezza di chi non ha paura di niente e di nessuno.



Sta di fatto che contro la Sampdoria lo ha fatto giocare dall'inizio, titolare da mezzala nel centrocampo a tre lasciandogli massima libertà di svariare. Elmas al posto di Zielinski, che a Genova è partito dalla panchina, ma con caratteristiche molto diverse rispetto al polacco. Sì, perché il macedone non ha lo spunto e il guizzo del compagno di squadra, ma aggiunge solidità e duttilità al gioco del Napoli. Ecco come ha stregato Spalletti, superando quel momento di impasse evidente di inizio stagione. A ottobre, infatti, Elmas si era lasciato andare con un post leggermente polemico nei confronti delle scelte dell'allenatore. Lui accanto alla panchina del Napoli e la scritta «il mio primo amore», come a voler rinfacciare il suo scarso utilizzo. Eppure dall'inizio della stagione il numero 7 azzurro ha saltato soltanto una gara - quella di Cremona - mentre è stato impiegato (anche solo per un minuto) in tutte le altre. Il suo rendimento è stato sempre positivo, come dimostrano i 5 gol e l'assist, tutti in campionato. Ma dall'inizio del 2023, qualcosa è cambiato.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis, la profezia di maggio e la classifica come grande rivincita Osimhen e Kvaratskhelia: 200 milioni di magie per il Napoli





Non solo per i due gol di fila (il rigore di Genova e il pokerissimo calato contro la Juventus), ma perché Elmas è diventato il vero tuttofare del Napoli. Spalletti ha totale fiducia nelle sue qualità e infatti lo sta utilizzando praticamente ovunque. Sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo, ma anche mezzala. la vera novità, però, è arrivata proprio contro la Juventus quando Spalletti lo ha spostato a sorpresa al posto di Politano a destra. Conseguenza della scelta? Il gol con il quale il Napoli ha chiuso i conti sotto gli occhi di tutta la sua famiglia presente in tribuna al Maradona. Il giusto premio per un ragazzo che nonostante il «mal di pancia» di inizio stagione non ha mai rallentato e non ha mai concesso un centimetro. Voleva farsi trovare sempre pronto da Spalletti e così è stato. Ora ha tutto per chiedere ancora più spazio e volere un posto da titolare. Ma senza voler rompere gli equilibri di una squadra che gira a mille. Lui è l'asso vincente, proprio come quello che ha «scartato contro Di Lorenzo» nell'ironica esultanza dopo il gol realizzato contro la Juventus. «Pokerissimo», ha commentato così la foto postata sui social, con tanto di cuore azzurro. A festeggiare la prodezza di Elmas anche l'ex Napoli Dzemaili «Ancora lui», ha scritto taggando l'amico e pubblicando il video della rete del 5-1. Il tutto sotto gli occhi attenti del solito Spalletti che ci aveva visto lungo, e ci aveva visto giusto. Continuavano a brillargli anche ieri sera, mentre vedeva il suo ragazzo prodursi nell'ennesima prestazione da grande.