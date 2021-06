Elmas, super gol in nazionale: e Lobotka ritrova la titolarità

Un supergol che non basta alla vittoria ma regala nuova fiducia in vista dell'Europeo. Eljif Elmas torna protagonista con la Macedonia e sigla la rete dell'1-1 nell'amichevole dei suoi contro la Slovenia. Nell'altra amichevole di giornata, torna titolare Stanislav Lobotka con la Slovacchia: nel pareggio (1-1) contro la Bulgaria, il centrocampista del Napoli gioca 80 minuti. Vince il Kosovo di Rrahmani: il difensore azzurro resta in campo tutto il match contro San Marino.

