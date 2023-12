Elmas lascia Napoli: è già in Germania, oggi le visite mediche col Lipsia

Eljif Elmas e il Lipsia ormai a un passo. Mentre il Napoli di Walter Mazzarri viaggiava verso Roma in vista del match di questa sera contro i giallorossi di Mourinho, il centrocampista macedone volava verso la Germania e la nuova tappa della sua carriera, in vista di un affare di mercato ormai giunto agli ultimi dettagli da definire a gennaio.

Come confermato anche da Sky Sport, infatti, Elmas ha lasciato Napoli per volare verso Monaco, autorizzato dal Napoli: oggi le visite mediche in gran segreto con il Lipsia, che pagherà 25 milioni di euro al club di Aurelio De Laurentiis per assicurarselo. I tedeschi seguivano Elmas già da diversi mesi. Il calciatore - attualmente fermo per infortunio - firmerà un contratto fino al 2028.