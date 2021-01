Potrebbe essere un'importante occasione di mercato di questo inverno, ma nel frattempo Emerson Palmieri ritrova una maglia da titolare con il Chelsea. «Sto bene fisicamente, mi alleno duramente ogni giorno e sono sempre pronto quando Lampard mi dà l’opportunità di andare in campo, cerco di fare il meglio possibile» ha detto il terzino italo-brasiliano.

Ieri Emerson, che piace tanto al Napoli di Gattuso, è andato in campo dal primo minuto nella rotonda vittoria per 4-0 contro il Morecambe in Coppa. «Vincere in FA Cup è importante, nelle ultime partite non avevamo fatto benissimo, quindi era fondamentale giocare bene e ottenere una vittoria. Sono felice per la squadra e per il risultato» ha commentato ai microfoni ufficiali del club inglese. Al momento né lui né Marcos Alonso hanno trovato acquirenti sul mercato.

