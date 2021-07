Emerson, il Chelsea spara alto: 20 milioni per il mancino dell'Italia

Almeno 20 milioni di euro. Questa la cifra che avrebbe chiesto il Chelsea per lasciar andare Emerson Palmieri e liberarlo in questa rovente estate di mercato. Un prezzo alto: non solo considerando le difficoltà economiche dei club italiani che vorrebbero riportarlo in Italia dalla Premier League - Napoli in primis -, ma anche per le prestazioni dell'ultimo anno del terzino brasiliano, più in panchina che in campo con i Blues.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimana ci sarà un incontro tra il ds azzurro Giuntoli e gli emissari del club inglese per provare ad abbassare le pretese del Chelsea, mentre l'entourage del calciatore aspetta di capire quali saranno le reali possibilità di una cessione. Nel frattempo, Spalletti non ha smentito in conferenza l'interesse e i contatti delle ultime settimane: «Ho chiamato Emerson? Non posso rispondere, ma è possibile che io l’abbia fatto» ha detto con un sorriso.