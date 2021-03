Emerson allontana il Napoli: «Ho un contratto con il Chelsea»

Poco spazio al Chelsea e un futuro che potrebbe essere un ritorno al passato, con uno sguardo all'Italia e tanti club di Serie A interessati a lui. «Ma è ancora presto per pensare a quello che accadrà», chiarisce ai microfoni di Rai Sport Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano che Napoli, Juventus e Inter seguono da mesi in caso di rottura con il club inglese.

«Ho ancora due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non posso pensare ad altro» ha continuato Emerson parlando del futuro dal ritiro della nazionale italiana. «A giugno vedremo cosa accadrà. Il Chelsea può arrivare in fondo in Champions e in FA Cup. Possiamo sorprendere e vincere qualcosa». In nazionale ha conosciuto già Insigne, Di Lorenzo e Meret. «Questo è un gruppo diverso, umile, siamo come una famiglia, lavoriamo duro, c'è la gioia di stare insieme e portiamo tutto questo in campo» ha concluso.