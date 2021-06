Emerson, Mancini gioca per il Napoli: «Mi ha consigliato di lasciare il Chelsea»

«Mancini vuole vedermi fare bene, quindi mi ha detto che forse sarebbe meglio per me andare in un’altra squadra, un club ambizioso dove avrei potuto giocare il più possibile e migliorarmi ancora. Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori, non solo da me». Così parla Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano pronto a giocare all'Europeo con i colori azzurri e pezzo pregiato del mercato rincorso da Napoli e Inter.

«Ogni volta che sarò chiamato in nazionale darò il massimo fino all’ultima goccia di sudore. Non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa» ha poi continuato lo stesso Emerson nell'intervista al Telegraph. In questa stagione il terzino ha avuto pochissimo spazio al Chelsea, proprio per questo Napoli e Inter sperano di poterlo riportare in Serie A.