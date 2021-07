Emerson già parla di Napoli: «Ha chiesto informazioni a Jorginho»

Ora che gli Europei si sono conclusi, sarà il mercato a fare da padrone sulla scena nazionale e internazionale. Tra gli obiettivi del Napoli c'è anche un fresco campione con la nazionale di Mancini, come Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano - che quest'anno ha anche vinto la Champions League con la maglia del Chelsea - non sembra avere futuro a Londra e già chiede di Napoli.

A svelarlo ci ha pensato Joao Santos, agente di un ex azzurro come Jorginho, compagno di club e nazionale. «So che Emerson Palmieri ha chiesto proprio a Jorginho informazioni sulla città di Napoli e sul modo di vivere calcio a Napoli» le sue parole a Radio Kiss Kiss. «Vedremo cosa potrà accadere al calciomercato. Futuro Jorginho? Ha scritto con i suoi compagni e con il ct una pagina di storia incredibile, un'emozione per lui e per me che ero a Wembley. Resterà al Chelsea ancora un anno, poi si vedrà».