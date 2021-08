Emerson Palmieri e il no al Napoli: «Paquetà mi ha convinto»

«Quando ero piccolo ero già attratto dall'Olympique Lione. Ho visto giocarci Juninho e tutti gli altri brasiliani, ammirando questo grande club attraverso i tanti campioni che ci sono stati». Queste le parole di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano che si è accasato in Francia dopo settimane di rumors e di accostamenti al Napoli.

«Nel 2016, quando ho giocato contro l'OL in Europa League con la Roma, ho visto l'atmosfera che c'è qui e l'ho salvata in un angolo della mia testa, non la dimentico» ha continuato il terzino fresco campione d'Europa. «Mi sento già pronto per giocare. Prima di venire, ho parlato con Paquetà. Mi ha detto che qui avrei ritrovato il mio calcio».