Emerson apre la porta al Napoli: «Tornare in Italia? Voglio giocare»

«L'ultima stagione è stata difficile per me, per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo. Sicuramente, quando l'Europeo sarà terminato, farò le mie scelte per giocare di più. Tornare in Italia? Ci sta». Così Emerson Palmieri parla del suo futuro. Il terzino italo-brasiliano è tra i preferiti di tanti club italiani, tra cui il Napoli, che vorrebbero riportarlo in Serie A il prossimo anno.

«Qui c'è un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di finale ci stiamo godendo il momento perchè abbiamo lavorato tantissimo» ha continuato l'azzurro a Rai Sport. «Venerdì abbiamo una partita importantissima e vogliamo continuare a sognare. De Bruyne e Hazard sono fortissimi, sicuramente senza di loro poteva cambiare ma il Belgio negli ultimi anni sta facendo bene e dobbiamo rispettarlo. Finale contro l'Inghilterra a Wembley? Sarebbe bellissimo».