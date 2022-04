Empoli-Napoli, biglietti in vendita: trasferta possibile con 35 euro

Per vendicare la sconfitta dell'andata, ma anche per rialzare la testa dopo Fiorentina e Roma. Il Napoli sarà impegnato a Empoli la prossima domenica - alle ore 15 - e con la squadra di Luciano Spalletti ci saranno anche tanti tifosi che approfitteranno della trasferta in Toscana per stare accanto agli azzurri.

Da ieri sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti dello stadio Castellani di Empoli per i tifosi napoletani che potranno essere solo nella zona dedicata loro. Il settore ospiti Curva sud costerà 30 euro, 35 invece per il settore ospiti Tribuna laterale sud. L'acquisto dei tagliandi si può effettuare sul circuito Vivaticket. Come informato dal club azzurro, in ottemperanza alle disposizioni del Gos, per i primi due giorni, potranno acqustare soltanto coloro che sono in possesso di Fidelity Card del Napoli. A partire dalle 9:30 di giovedì 21, la vendita sarà libera e terminerà alle 19 di sabato 23 aprile.