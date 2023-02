Per le persone normali Empoli è solo una piccola cittadina dell'area metropolitana di Firenze, famosa per essere citata nello spelling delle parole italiane o, al massimo, per essere gettonatissima quando si gioca a "Nomi, cose, città" e la vocale sorteggiata è giustappunto la "e" ma per i napoletani no. Per i napoletani tifosi del Napoli Empoli è altro. Empoli è l'incubo. Come in un romanzo di Dickens, è il fantasma del campionato passato dove in trasferta a Empoli ci sta sempre una sconfitta.

E dall'ultima erano passati solo dieci mesi. Troppo pochi per dimenticare il dramma post rimonta toscana con De Laurentiis e Spalletti che litigavano per il ritiro, le cene con lo psicoterapeuta, De Laurentiis costretto a andare a casa di Mertens a tipo Enrico IV a Canossa per rimettere in piedi la barca e arrivare almeno in Champions. E dunque il terrore, la paura, il panico, l'ansia. E a nulla erano serviti ieri i due gol del Napoli nel primo tempo. Era esattamente quella la situazione in cui dieci mesi fa conoscemmo l'onta della caduta, la vergogna della sciuliata culo a terra davanti a tutti.

Per questo, quando Mario Rui, esausto dopo svariati calci negli stinchi e botte in faccia, a un certo punto ha preso a tacchettate le parti più intime di Caputo facendosi buttare fuori e lasciando i compagni in minoranza, tutti abbiamo pensato che era il nostro destino che andava a compiersi. Quel destino che vuole che i napoletani a Empoli debbano sempre buttare il sangue. E invece no. Stavolta si è resistito. Si è fatto quadrato. Si sono stretti i denti. Perché vincere contro l'avversario è importante ma battere i propri demoni è l'unica cosa che conta...