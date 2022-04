La Lega Serie A ha reso noti oggi gli orari della 34ma giornata, che si giocherà la prossima settimana. Nessuna novità per i tifosi del Napoli: la squadra di Luciano Spalletti sarà in campo contro l'Empoli in Toscana domenica 24 aprile alle ore 15.00.

Ancora attesa per anticipi e posticipi delle settimane successive. Nello stesso turno, l'Intee giocherà in anticipo al sabato (ore 18) contro la Roma a San Siro mentre Milan-Lazio si giocherà in posticipo domenica sera.