Empoli-Napoli, elenco convocati: Zanoli stringe i denti, c'è Barba

Non ce la fa Di Lorenzo, il terzino del Napoli resterà a casa anche durante la trasferta a Empoli saltando la quarta partita di fila della stagione. Stringe i denti invece Zanoli, nonostante la gastroenterite accusata in queste ore. Anche Elmas alza bandiera bianca in mezzo al campo. Confermati Ospina e Juan Jesús, aggregato dalla Primavera anche Barba.

L’elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Barba, Juan Jesús, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Anguissa, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.