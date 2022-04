Empoli-Napoli, Spalletti ha due volti: «Del mio futuro parlo solo alla fine»

Sarà al Napoli anche il prossimo anno, preparatevi. Luciano lo sciamano, però, non fa promesse, non prende impegni solenni, evita giuramenti col sangue. Qualche ombra pure la fa intravedere. E un po' alla volta si pare si stia togliendo di dosso i panni inediti del finto sacrestano alla Don Matteo per tornare a vestire quelli dello sciamano che può irritarsi anche per piccole cose. Sente aria di casa perché Empoli è a pochi chilometri dal suo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati