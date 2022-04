Empoli-Napoli, Spalletti live: «Abbiamo il dovere di crederci ancora»

È il giorno di Luciano Spalletti: alla vigilia del ritorno a Empoli, lì dove tutto è cominciato, l'allenatore del Napoli incontra i giornalisti a Castel Volturno.

La corsa allo scudetto

«Abbiamo il dovere di crederci ancora, assumendoci il peso delle responsabilità di tutto quello che accade. Ci crediamo. Agli infortuni penseremo alla fine, dobbiamo concentrarci sul presente ora, andranno in campo quelli che ci sono e si deve vincere la partita con quelli che ci sono».

APPROFONDIMENTI LA TRASFERTA Empoli-Napoli, esodo azzurro: quattromila tifosi per lo scudetto IL FOCUS Spalletti e i gironi di ritorno con le marce più basse LA CURIOSITÀ Empoli-Napoli, campo quasi tabù: una sola vittoria in dieci...

Il rapporto con De Laurentiis

«De Laurentiis non l’ho incontrato questa settimana, ci siamo visti tempo fa, non so se lui ci creda ancora allo scudetto ma è sempre stato attento a metterci a disposizione tutto quello che serve. I risultati a volte ti fanno tentennare un po’ ma nel gruppo non cambia niente, abbiamo sempre la stessa idea: dobbiamo sentirci ancora addosso questa situazione che viviamo, la responsabilità dei tifosi che ci amano, la nostra causa. Questo è il segreto».

L'infermeria

«Ci sarà con noi anche Barba della Primavera perché c’è qualche problema in difesa. Zanoli va valutato per questo problema che ha avuto. Ma non è l’unico. Ce ne sono successe tante durante l’anno, ma bisogna saper trovare le soluzioni rispetto a ciò che accade. Tutti i problemi sono diversi, ma l’unica cosa che importa è fare una bella partita. Demme è sicuramente tra quelli che possono giocare: si è allenato bene, sta bene, può andare in campo».