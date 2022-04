Napoli, Spalletti non pensa all'Inter: «Il nostro riferimento sono i tifosi»

In campo c'è già andata l'Inter, battendo la Roma e allontanando gli azzurri di Luciano Spalletti, che oggi a Empoli vuole solo la vittoria. «Il nostro riferimento oggi è solo Napoli, la maglia che vestiamo, la storia che abbiamo e i tifosi che ci amano» ha detto il toscano che torna a Empoli, dove ha cominciato l'avventura in panchina.

«Tornare a Empoli è come tornare all’Università fatta da giovani. Una delle migliori Università del calcio italiano. Empoli ha saputo lanciare allenatori e calciatori importanti nel calcio del nostro Paese, è come Oxford» ha aggiunto Spalletti. «Ricordo benissimo quando ho iniziato: oltre al rettore Corsi ci sono docenti di alto livello che sono stati miei collaboratori, come Andreazzoli».

A Dazn ha parlato anche Mario Rui: «Sicuramente non è il momento più positivo che abbiamo affrontato fino adesso. Ci voleva un altro tipo di risultato, però speriamo di fare un grandissimo risultato oggi e continuare a sperare nel nostro sogno».