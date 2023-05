Enzo La Fée al Napoli, chi è il mago che ha stregato gli azzurri

Si chiama Enzo, ma tutti lo chiamano petit magicien a causa di una struttura fisica minuta (170 centimetri) e piedi magici. Enzo La Fée è uno dei nomi nuovi del calcio europeo, il fantasista del Lorient classe 2000 che si è messo in mostra nell'ultima stagione e che sembra piacere molto anche al Napoli: secondo i media francesi, infatti, gli azzurri lo avrebbero seguito lungo gli ultimi mesi, inserendolo nella lista di eventuali colpi da portare a casa in estate.

In Ligue 1, Zozo ha messo insieme 32 presenze con 5 gol e 5 assist alla prima vera annata tra i professionisti. Gioca da trequartista, in alternativa può fare anche la mezz'ala come Zielinski. Il costo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro e il Lorient vuole incassare per evitare di andare in scadenza: «Per me è il momento di partire e vorrei farlo la prossima estate in modo da garantire un certo incasso al Lorient, il club che mi ha cresciuto e che mi ha fatto firmare il primo contratto da professionista», aveva dichiarato Le Fée ai media francesi qualche settimana fa.