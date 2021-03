Ermal Meta vero tifoso del Napoli: «Meglio lo scudetto che Sanremo»

Che Ermal Meta fosse tifoso del Napoli lo si sapeva da tempo. Come era ormai chiaro che è uno dei favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo. Che però a questa vittoria preferirebbe il terzo scudetto azzurro lo si è appreso in queste ore. E ora dalle parti del Vesuvio si sa per chi tifare per il primo posto al Festival. «Sono tifoso del Napoli. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre sono così, si amano e basta», ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«A De Laurentiis consiglierei di tenere Gattuso ma anche di rinforzare un po’ la squadra, soprattutto a centrocampo. Vedere Ibra al Napoli sarebbe figo. Ma serve un centrocampo più forte, il Napoli è una squadra iconica. Lavezzi e Cavani mi hanno emozionato. Un Barella lo vedrei benissimo in azzurro. Messi si nasce, Gattuso si diventa. Giocare in uno stadio senza tifosi è più dura rispetto a cantare senza pubblico. Mi piace il Bari ed il Napoli, saluto De Laurentiis che indubbiamente è il mio presidente, a lui gli direi “Si può dare di più”. Forza Ringhio cento volte. Tra la vittoria al Festival e lo scudetto al Napoli sceglierei lo scudetto al Napoli. Sarebbe fantastico».

