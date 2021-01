Un solo grido sui social dopo Verona-Napoli: #Gattusoout. L’hashtag impenna sempre più e ormai solo in pochi riescono a trovare giustificazioni all’andazzo della squadra azzurra dopo l’ennesima sconfitta al Bentegodi, per 3 a 1.

Il rimpianto più grande è verso Sarri: in tanti sarebbero disposti a perdonare il suo passaggio alla Juventus pur di rivedere il bel gioco del Napoli. «Ma siete tutti cornuti contenti e mo’ qualcuno si farebbe problemi se tornasse Sarri?», «Avete perdonato il tradimento delle vostre mogli, il Comandante può tornare»; «Maurizio, sta squadra aspetta a te». Per molti una rosa certamente più completa e qualitativamente migliore rispetto agli anni del Sarrismo, eppure dopo di lui il vuoto. Neanche un nome blasonato come quello di Ancelotti è riuscito a fare cose concrete in azzurro. E qualcuno fa subito notare: «Carletto è stato esonerato per molto meno, ora quando si muove il presidente? Cosa aspetta?».

In tanti propongono a De Laurentiis l’elenco degli allenatori liberi o svincolati: sui social la lista è lunga, ma al primo posto il grande ritorno ormai tanto sognato. Ma c’è chi vedrebbe bene anche Benitez, o Mazzarri: «Presidente, dimentica la storia della minestra riscaldata. Basiamoci sulle esperienze avute in panchina, lo spagnolo non era così male rispetto a quello che stiamo vedendo, ed è un gran nome. E poi non dimenticare Mazzarri». Tutti, ma non Ringhio, insomma, per il popolo del web.

E i pensieri dei tifosi vengono supportati da vere e proprie bombe di calciomercato: già da un po’ qualcuno parla di un riavvicinamento fra Maurizio Sarri e De Laurentiis, che sarebbe contento di riaccoglierlo a Castel Volturno. Nelle ultime ore poi la situazione si fa sempre più calda tanto che alcuni siti lanciano la notizia del gran ritorno di Benitez: esonerato proprio nella giornata di ieri dal Dalian, secondo il Sunday Times il tecnico sarebbe pronto a rientrare in Italia. Sulle sue tracce, oltre al Napoli, anche la Roma. E per i tifosi del Napoli, che non navigano in buone acque al momento, ci vuole un cambio di rotta repentino: «Che Benitez sia!», scrivono commentando la notizia.

Nessuna indulgenza da parte dei napoletani ormai: «Rino, ti vogliamo bene ma fatti la valigia»; «Il tuo valore umano non può sopperire a un gioco simile». E la richiesta dei tifosi pare essere arrivata anche alle orecchie di Aurelio De Laurentiis, che nonostante la grande fiducia riposta nel mister, comincia a pensarci seriamente su. Qualcosa va fatto nel Napoli, e presto. In tanti aspettano il colpo di scena, qualcosa nell’aria c’è.

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA