Napoli, piace Esposito della Spal: «Pronti a valutare tutte le offerte»

Quello di Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 della Spal, è un nome che già da tempo circola negli ambienti del Napoli. Un elemento che gli azzurri seguono con interesse, magari per il futuro non troppo prossimo. «Non c'è mai stata una trattativa con il Napoli», assicura il diesse ferrarese Fabio Lupo. «Conosciamo bene Giuntoli e se avesse avuto interesse si sarebbe mosso».

«Ma che a Giuntoli piace il calciatore possiamo dirlo senza dubbi» ha continuato il dirigente della Spal a Radio Punto Nuovo. «Siamo contenti che sia arrivato con la giusta mentalità in ritiro, Esposito ha detto che gli farebbe piacere andare in Serie A ma è felice di stare con noi. Dovesse arrivar qualche offerta la valuteremmo». A Dimaro l'incontro tra De Laurentiis e Tacopina. «È nata una partita a biliardino ma è stato qualcosa di occasionale. Sono due uomini intelligenti che avranno preso cinque minuti per parlare di altro, ma non del mercato di quest’anno».