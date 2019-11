LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati sorteggiati quest'oggi i quattro gironi che comporranno gli spareggi di marzo per l'Europeo della prossima estate, sorteggi che vedranno protagonisti anche due azzurri come Nikola Maksimovic edcon le rispettive nazionali Serbia e Macedonia.Ladi Elmas eè stata inserita nel gironcino D: se a vedrà in semifinale contro il Kosovo, mentre dall'altra parte si sfideranno Georgia e Bielorussia. Nel gironcino C, invece, la Serbia di: il primo ostacolo per il difensore azzurro sarà la Norvegia di Haaland - avversario in Champions con il Salisburgo - mentre nell'altra gara si affronterano Scozia e Israele. Le quattro vincenti dei quattro gironi si aggiudicheranno gli ultimi posti disponibili per