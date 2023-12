Euro avversari, il Barcellona vince ma Xavi si lamenta: «Non abbiamo anima»

Il Barcellona batte l'Almeria nell'anticipo del 18° turno di Liga. I catalani ringraziano la doppietta di Sergi Roberto che toglie le castagne dal fuoro e sigla il 3-2 finale contro i biancorossi solo nel finale, un successo fondamentale per continuare a credere nel sogno Liga e soprattutto per certificare il terzo posto in classifica attuale.

«Ma nel primo tempo non abbiamo avuto anima. Non si può giocare così» le parole di Xavi al termine del match «Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, la squadra mi è piaciuta di più e abbiamo meritato la vittoria. Ma nell'intervallo ho dovuto fare il mio discorso più duro da quando sono allenatore. Però evidentemente ha funzionato». Il Barcellona incontrerà il Napoli in Champions League il prossimo febbraio.