Euro avversari, anche il Braga si ferma in campionato

Solo il Real Madrid vince nell'ultimo turno di campionato tra le avversarie Champions del Napoli.

Nell'ultimo match di ieri sera, infatti, il Braga non è andato oltre l'1-1 in casa contro lo Sporting CP grazie al gol del pareggio firmato da Djalo a 10' dalla fine, fermando il passo e restando lontanissimo dalla vetta della classifica dopo le prime tre giornate.

I portoghesi - che aspettano dopo la sosta il Napoli di Garcia per la prima gara del girone Champions - sono infatti a quota 4 punti con un pareggio, una vittoria e una sconfitta fin qui. Non è andata meglio all'Union Berlino che nel pomeriggio era stato travolto in casa dal Lipsia: 0-3 per la nuova squadra di Bonucci, che ha rimandato l'esordio.