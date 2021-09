Euro avversari, Leicester ko: Vardy non basta a Rodgers

Dopo aver subito la rimonta del Napoli, continua il momento no del Leicester di Brendan Rodgers. Gli inglesi sono stati sconfitti ieri in casa del Brighton per 2-1, nonostante la rete del solito Vardy: decisivi i gol di Maupay e Welback che hanno affondato le Foxes, ora al 12° posto in Premier League e già a -7 dalla vetta.

Vince, invece, l’altra sfidante azzurra del Gruppo C di Europa League: il Legia Varsavia - che ha battuto lo Spartak Mosca nel match di apertura, si è imposto per 3-1 in casa sul Gornik Leczna e si riporta a ridosso della zona europea. Giocherà questo pomeriggio, come il Napoli, lo Spartak Mosca nel big match contro il CSKA Mosca.