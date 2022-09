Euro avversari Napoli: Ajax valanga, crollo Rangers e stop per Liverpool

Jurgen Klopp non fa sconti al suo Liverpool, in campo manda la formazione migliore ma non riesce a superare i cugini nel derby. La sfida contro l'Everton finisce 0-0 per i Reds che il prossimo mercoledì sono attesi a Napoli per la prima di Champions.

Una gara che non giocherà Fabio Carvalho: «Con ogni probabilità non ce la farà, ha un problema muscolare» ha detto Klopp. Sfide Champions per gli azzurri anche contro Ajax e Glasgow Rangers: i lancieri olandesi hanno stravinto 4-0 contro il Cambuur, stesso risultato anche per gli scozzesi ma al contrario, a vincere il big match di Scozia sono i Celtic.