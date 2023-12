Euro avversari del Napoli, il Braga vince e vola in classifica: ora la trasferta al Maradona

Sarà una delle partite più importanti dell'anno, il match che potrebbe regalare al Napoli di Walter Mazzarri la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Martedì andrà in scena Napoli-Braga, ultima gara del girone europeo che decreterà chi tra gli azzzurri e i portoghesi supererà il turno, ma nel frattempo la squadra di Artur Jorge scalda il motore in campionato.

Il Braga ha infatti battuto agilmente il Vizela - peultimo in classifica - nel turno di questo weekend in campionato. Un 3-1 arrivato con la doppietta di Banza e il gol di Bruma, con un po' di turnover in vista della trasferta a Napoli. Con questo successo, la squadra di Jorge si riporta a -2 dalla capolista Sporting Lisbona, che giocherà però domani contro il Vitoria: «Abbiamo un calendario serrato e ci richiederà molte energie, guardando la partita di oggi non ho pensato in alcun modo alla sfida di Champions di martedì.

La partita di oggi valeva proprio quanto le altre, volevamo vincere per far felici i nostri tifosi che ci spingono sempre a fare meglio. Sono contento di vederli numerosi a sostenerci, credono in noi» le parole dell'allenatore portoghese.