Euro rivali, Leicester ko e pari Spartak: al Legia non basta il cambio in panchina

Non è bastato l'esonero di Czesław Michniewicz al Legia Varsavia per cambiare marcia. I polacchi, prossimi avversari in Europa League del Napoli giovedì, sono stati ancora sconfitti in campionato: il 2-0 subìto in casa contro il Pogon Szczecin è pesante e relega la squadra gestita ora da Marek Gołębiewski al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione.

Non va meglio al Leicester, sconfitto nel big match del turno in Premier League: le Foxes si arrendono all'Arsenal che vince a domicilio con i gol di Gabriel e Smith Rowe. La squadra di Rodgers resta al 10° posto della classifica. Pari 1-1 per lo Spartak Mosca contro il Rostov: i russi restano a 4 punti di distanza dalla zona europea.