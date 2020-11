La qualificazione ai sedicesimi non è ancora matematica, ma la terza vittoria consecutiva del Napoli in Europa League conferma l'ottimismo dei bookmaker per le ultime due giornate della prima fase.

Il successo sul Rijeka lancia gli azzurri in vetta al girone F e per il tabellone Snai il primo posto del gruppo è ora vicino, a quota 1,45. A contendere il primato agli azzurri, riferisce Agipronews, c'è la Real Sociedad, seconda forza del gruppo a 3,00. Per l'Az Alkmaar, al momento a 7 punti come i baschi, l'offerta sale invece a 12,00.

