Come nella migliore delle tradizioni europee, il Napoli di Gennaro Gattuso non si annoia mai al sorteggio die per la stagione 2020/21 si regala un girone di Europa League dal sapore di storia. La mano dell’ex azzurroha pescato dal cilindro le opzioni di- forse la seconda squadra più temibile della seconda fascia dietro il Leicester di Vardy -, gli olandesi dell’e poi i croati deldall’ultima fascia.Le attenzioni vanno rivolte soprattutto alla: la squadra basca è stata protagonista di una scorsa stagione strepitosa, chiusa solo dal coronavirus al sesto posto in Liga. È una delle realtà più antiche della(vinta due volte, nella stagione 1980-81 e in quella successiva) e che si è ricostruita negli ultimi due anni con la guida di Imanol Alguacil, ex stella del calcio basco con un passato proprio da calciatore della Real Sociedad. Alguacil - che con le giovanili ha fatto tutta la trafila nelle ultimi 9 stagioni a San Sebastian - è stato scelto come traghettatore prima di diventare beniamino. La squadra, che gioca davanti ai 40mila dell’Anoeta, ha persolo scorso anno oggi ha un David Silva in più e tanti calciatori di talento: dall’esperto Nacho Monreal a, fino al mai sbocciato Adnan Januzaj.La terza fascia di Europa League fa volare gli azzurri in, in casa dell’AZ Alkmaar. Formazione giovane guidata dalla sagacia tattica di, vecchia conoscenza del calcio olandese. Dopo l’eliminazione dai preliminarie una partenza non indimenticabile in campionato (2 punti nelle prime due uscite), l’AZ vuole farsi notare in Europa con la forza del suo compatto 4-3-3 che riparte dal talento di Dani De Wit, la velocità di Calvin Stengs e la crescita di. In tre mettono insieme 62 anni, a riprova del progetto florido degli olandesi. In squadra anche il norvegese Midtsjo , centrocampista accostato anche al Napoli in questo mercato, tra i beniamini dell’AFAS Stadium che raccoglie poco meno di 20mila tifosi. Una società di certo illustre quella dell’AZ che nella sua storia ha visto passare volti importanti come quello di, che nel 2008 riuscì a stravolgere l’Eredivisie portando l’AZ al titolo (l’unico precedente era arrivato nel 1980/81)e interrompendo il dominio delle grandi d’Olanda.L’ultimo giro di giostra arriva in. Anzi in Jugoslavia. Anzi, prima ancora in Italia. Sì, perché l’HNK Rijeka fonda le sue radici in una Fiume pre-conflitto mondiale e in una squadra iscritta nei primi anni 20 e 30 proprio ai tornei italiani. La storia è cambiata dopo la Seconda Guerra Mondiale e la storia del Rijeka (che fino al 1954 si chiamerà Kvarner) passerà dallaprima di fermarsi in Croazia negli anni 90. È il terzo club croato più titolato, nel 2017 ha raggiunto anche il primo titolo nazionale sempre sostenuto dal, lo splendido gruppo di ultras che segue la squadra in casa - allo Stadio, circa 10mila spettatori - e in trasferta. La squadra è affidata ae si porta dietro lo scalpo del Copenaghen in queste qualificazioni europee. Il talento più lucente sembra essere quello di Filip Braut , giovane stellina classe 2002 che nel 2019 ha tagliato il record di più giovane esordiente nella storia del club a 16 anni, 11 mesi e 20 giorni. Un predestinato a tutta fascia.