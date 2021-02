Sette le partecipazioni del Napoli in Europa League e 13 nella vecchia coppa Uefa che gli azzurri vinsero nel 1988-1989 battendo in finale lo Stoccarda.

LA SEMIFINALE DEL 2015

Il miglior risultato in Europa League è rappresentato dalla semifinale del 2015 persa contro il Dnipro: pareggio per 1-1 al San Paolo e sconfitta per 1-0 a Kiev. Gli azzurri di Benitez arrivarono a un passo dalla finale che avrebbero poi dovuto disputare contro il Siviglia che vinse la manifestazione. Un cammino trionfale con il primo posto nella fase a gironi conquistato nel raggruppamento con Young Boys, Sparta Praga e Slovan Bratislava. Il successo ai trentaduesimi di finale contro i turchi del Trabznspor, poi agli ottavi dulla Dinamo Mosca e il trionfo nei quarti di finale contro il Wolfsburg. Con Benitez l'anno precedente nel 2014 il Napoli, retrocesso dalla Champions, chiuse l'avventura di Europa League agli ottavi di finale contro il Porto (sconfitta per 1-0 in Portogallo e pareggio per 2-2 al San Paolo) dopo aver eliminato ai sedicesimi di finale nel doppio confronto lo Swansea.

I QUARTI DI FINALE DEL 2019

L'ultima partecipazione all'Europa League si è chiusa ai quarti di finale: gli azzurri di Ancelotti vennero eliminati nel 2018-2019 dall'Arsenal, una doppia sconfitta 2-0 all'Emirates Stadium e 1-0 al San Paolo. Il Napoli era retrocesso dalla Champions e superò ai sedicesimi di finale lo Zurigo e agli ottavi di finale il Salisburgo

LE DUE EUROPE LEAGUE CON SARRI

Con Sarri in panchina il Napoli concluse per due volte l'Europa League ai sedicesimi di finale. Nell'edizione 2015-2016 gli azzurri dopo aver chiuso il girone di qualificazione con Bruges, Legia Varsavia e Midtylland a punteggio pieno vennero eliminati dal Villareal agli ottavi di finale: fatale fu la sconfitta per 1-0 in Spagna che il Napoli non riuscì a ribaltare al San Paolo con la sfida che terminò 1-1. Sedicesimi di finale anche nel 2017-2018, il Napoli uscito dalla Champions fu eliminato dal Lipsia sfiorando la clamorosa impresa al ritorno in Germania (vittoria per 2-0) dopo la sconfitta per 3-1 nel match d'andata al San Paolo.

Napoli, torna Karasev in Europa: nel 2016 il ko contro il Besiktas

LE DUE EUROPE LEAGUE CON MAZZARRI

Due partecipazioni in Europa League anche con Mazzarri e due eliminazioni ai sedicesimi di finale: nel 2010-2011 ad opera del Villareael (sconfitta per 2-1 in Spagna dopo il pareggio 0-0 al San Paolo) e nel 2012-2013 ad opera del Viktoria Plzen (doppia sconfitta 3-0 in casa e 2-0 in trasferta).

LA COPPA UEFA VINTA NEL 1989

Il Napoli allenato da Bianchi vinse il trofeo battendo in finale nel doppio confronto lo Stoccarda: 2-1 al San Paolo e 3-3 in Germania. Un cammino esaltante di Maradona e compagni che arrivarono fino in fondo piegando tutti gli avversari (ai trentaduesimi il Paok, ai sedicesimi la Lokomotiv Lipsia, agli ottavi di finale il Bordeaux, ai quarti di finale in un doppio confronto indimenticabile la Juventus, in semifinale il Bayern Monaco e infine in finale lo Stoccarda. Con Bianchi allenatore andò male invece l'edizione precedente del 1986-1987 con l'eliminazione ai trentaduesimi di finale contro il Tolosa con la sconfitta ai calci di rigore in Francia per 4-3 dopo le sue sfide che si chiusero sullo 0-0. In precedenza altre tre partecipazioni del Napoli negi anni ottanta: sedicesimi di finale nel 1979-1980 (azzurri ko con lo Standard Liegi: sconfitta esterna per 2-1 e pareggio casalingo 1-1), trentaduesimi di finale nel 1981-1982 con l'eliminazione ad opera del Radniki Nis e sedicesimi di finale nel 1982-1983 (doppia sconfitta contro i tedeschi del Kaiserlauten).

I TRE OTTAVI DI FINALE

Gli azzurri in Coppa Uefa sono arrivati per tre volte agli ottavi di finale. Nel 1974-1975 con l'eliminazione ad opera del Banik Ostrava. Le altre due eliminazioni agli ottavi risalgono agli anni novanta: nel 1989-1990 il Napoli venne eliminato dal Werder Brema e nel 1994-1995 il Napoli finì fuori contro l'Eintracht Francoforte. Negli anni novanta altre due partecipazioni: nel 1992-1993: il cammino degli azzurri si fermò ai sedicesimi di finale contro il Psg (sconfitta per 2-0 al San Paolo e pareggio per 0-0 in Francia) e nel 1994-1995 ai trentaduesimi di finale (ko contro lo Skonto Riga). Negli anni settanta il Napoli è anche arrrivato ai trentaduesimi di finale del 1971-1972 (eliminazione ad opera del Rapid Bucarest), nel 1975-1976 (eliminazione contro la Torpedo Mosca) e nel 1978-1979 contro la Dinamo Tbilisi.

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA