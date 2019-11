LEGGI ANCHE

Solo panchina per Mario Rui , ma una vittoria che vale un Europeo. Il Portogallo batte il Lussemburgo 2-0 in trasferta e stacca il pass per. Il terzino azzurro resta in panchina, ma esulta, come non fa invece l'altro azzurro Nikola: la Serbia si ferma sul 2-2 con l'Ucraina e dice addio al pass diretto per la qualificazione al torneo.Lontano dall'europa vince anche Kalidou Koulibaly , ancora capitano delnelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. I Leoni vincono 4-1 in casa dell'Eswatini e restano a punteggio pieno nel girone dopo due partite, primi davanti a tutti. «Sei punti in due partite: bravi leoni» ha scritto il centrale azzurro sui social dopo la vittoria.