Meret, Di Lorenzo e Politano: 90 minuti per gli Europei

90 minuti e poi liberi tutti. Ma non proprio tutti tutti. Perché nella testa di alcuni azzurri c'è qualcosa di più delle vacanze. Si tratta della maglia della Nazionale, quella che è già garantina (con tanto di numero 10 dietro le spalle) per Lorenzo Insigne. Non esattamente la stessa certezza che hanno Di Lorenzo, Meret e Politano.

Ecco perché per loro tre gli ultimi 90 minuti del campionato potrebbero dire tanto anche in chiave...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati