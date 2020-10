LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita in discesa quella della Real Sociedad , la squadra dibatte 3-0 il Getafe e conquista tre punti pesanti per l'economia della classifica, in attesa che anche le big Real Madrid e Barcellona recuperino le gare mancanti. La squadra di casa è già in vantaggio alla mezz'ora con il gol da calcio di rigoreche porta i suoi avanti nella prima metà.Gara chiusa nel finale: al 79' arriva la rete di, sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi il bellissimo tris diche chiude la gara con una azione solitaria e un pallonetto da regalare ai fotografi. La Real - avversaria in Europa League deldi Gattuso - si porta così al secondo posto momentaneo in classifica alle spalle del Betis.