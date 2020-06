LEGGI ANCHE

In Brasile ne sono certi: dopo il, c'è anche ilpronto a tuffarsi su Everton Soares . A confermarlo è Bolavip che spiega come il club francese si sia interessato al talento del 24enne brasiliano visto che potrebbe perderenelle prossime sessioni di mercato. I due connazionali potrebbero dunque darsi il cambio nella capitale francese, ma per ora ilnon ha ricevuto alcuna offerta da parte del club parigino.I problemi per ilsarebbero gli stessi incontrati anche dal Napoli . Le pretendenti di Everton sperano che il Gremio possa abbassare le pretese - il club brasiliano partirebbe da una valutazione di almeno- ma soprattutto resta complicato contrattare con i diversi titolari del cartellino del calciatore, che è delsolo al 50%. Gli azzurri sarebbero ancora in vantaggio in un'eventuale corsa al brasiliano, ma per ora l'affare sembra in standby.