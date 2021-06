Altro ex Napoli per l'Everton? Benitez idea dopo Ancelotti

Potrebbe esserci uno scambio tra ex napoletani sulla panchina dell'Everton. Il club inglese, che a sorpresa ha salutato Ancelotti dopo un solo anno e mezzo alla guida, ora pensa a Rafa Benitez, lo spagnolo che ha allenato due anni in azzurro.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Farhad Moshiri, proprietario dell'Everton, aveva avuto in precedenza una prima serie di colloqui con Nuno Espirito Santo e l'ex Moyes, ma la scelta potrebbe ricadere su Rafa, in attesa di panchina dopo due anni al Dalian in Cina.