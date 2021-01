Disavventura per Antonio Careca, l'ex bomber del Napoli scudettato che si è mostrato ai tifosi sui social con una spalla in pessime condizioni. «Mi sono rotto la cuffia dei rotatori» ha scritto sui social ai followers l'ex azzurro, che ha però anche assicurato di stare bene dopo l'operazione già subita. Tanti i messaggi di affetto dei tifosi del Napoli che seguono i suoi account in rete.

